Mónica Hoyos, preocupada por Carlos Lozano A la presentadora no le gusta verle haciendo el ridículo y humillarse ante Miriam Saavedra EL NORTE Lunes, 3 septiembre 2018, 13:43

Mónica Hoyos pasó la semana pasada por el programa 'Sábado Deluxe' tras ser la primera concursante confirmada en la sexta edición de 'Gran Hermano VIP'.

Durante la entrevista, la ex de Carlos Lozano ha comentado algunos aspectos como que está algo preocupada por el padre de su hija, al que no le ve nada bien en los últimos tiempos. «Es un grande. Se va a Perú, vuelve y consigue hacer algo que nunca se había visto en 'Gran Hermano VIP', llenar la plaza de Callao con miles de personas. Después de todo eso, que haga esos ridículos y esas humillaciones a las que se somete con esta chica... me parece...», comentaba Hoyos, mientras que los colaboradores no entendían esa preocupación por Carlos Lozano.

Durante el transcurso de la entrevista, le preguntaron si seguía enamorada del presentador y señaló que no lo está como «una bruja loca», a la vez que se ha quedado alucinada al descubrir que, a pesar de que Lozano y Miriam Saavedra asegurasen que habían roto, ellos seguían quedando.