Mónica Hoyos, nerviosa por participar en 'GH VIP 6' Mónica Hoyos. / Bekia La expareja de Carlos Lozano ha sido la primera concursante confirmada y podría compartir programa con Miriam Saavedra EL NORTE Lunes, 27 agosto 2018, 13:01

El nombre de Chabelita Pantoja parecía ser el primero que iba a ser confirmado por la productora de 'GH VIP 6' como concursante del espacio de Telecinco. Pero no. Mónica Hoyos se ha adelantado. La cadena utilizó 'Sábado Deluxe' para confirmar que la ex de Carlos Lozano sería de la partida, y todo ante la atenta mirada de su principal enemiga, Miriam Saavedra, otra que podría entrar en la casa de Guadalix, como recoge 'Bekia'.

Las pistas que Telecinco está ofreciendo sobre los posibles participantes en esta sexta edición hacen pensar que Hoyos estará acompañada por la propia Saavedra y Chabelita. De momento, Mónica ha expresado en Twitter cómo se encuentra al ser la primera en confirmar que formará parte de 'GH VIP 6': «Sin miedos, pero con nervios, porque llevo toda mi vida en la tele, otros años me entro miedo, pero ahora no me para nadie, es el momento q me conozcáis para bien o para mal, por eso y por más, si me atrevo».

Si finalmente Saavedra entra en el reality, el ambiente en la casa podría ser irrespirable. Las dos han protagonizado grandes polémicas en los platós de televisión, entre otras cosas porque también han compartido pareja.