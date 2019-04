El mal momento entre Chabelita Pantoja y su hermano Kiko Rivera La hija de Isabel Pantoja será la segunda defensora de su madre en 'Supervivientes 2019' EL NORTE Jueves, 25 abril 2019, 10:37

Chabelita Pantoja ha visitado el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' donde ha hablado de la participación de su madre en 'Supervivientes 2019'. «No me creo lo de mi madre todavía, no la veo allí. Me parece surrealista. Sé que le hacía mucha ilusión ir desde que fue mi hermano, pero hasta que no la vea allí no me la voy a creer. Creo que su paso por el concurso va a estar mirado por lupa. Esta acostumbrada a estar en Cantora con su círculo más cercano y sobreexponerse tanto le puede venir muy bien o le puede venir muy mal».

También ha explicado como será su participación en las galas. «Yo voy a plató pero voy a defender a mi mejor amiga, Aneth. Cuando mi madre se enteró de que iba a 'Supervivientes' me dejó de segunda defensora. Los días que mi hermano no pueda ir a defenderla iré yo a dar la cara por mi madre y otra persona defenderá a Aneth. Respeto la decisión de mi madre pero si que es verdad que me hubiera gustado estar a mí como su defensora porque creo que tengo más conflictos con la gente que va allí que mi hermano».

La relación entre la televisiva y su hermano no pasa por su mejor momento. «No estoy enfadada con él pero el jueves será nuestro primer encuentro desde que nos vimos en la casa. Él salió de 'Gran Hermano Dúo' y yo como no pude ir porque me operé, le escribí un mensaje y hasta el día de hoy no ha habido respuesta. Va a ser muy incómodo tenerle sentado al lado y estar sin hablarnos. Supongo que le habrán molestado las declaraciones que hice en una exclusiva pero a mí mi madre no me ha dicho nada. Me lleva diez años de diferencia y ha tenido tiempo de decírmelo», recoge 'Bekia'.