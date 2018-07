La moda llega a los personajes de Harry Potter Sus protagonistas han cambiado sus aburridas túnicas por diseños de Christian Dior EL NORTE Lunes, 23 julio 2018, 18:16

Los personajes de Harry Potter, tanto alumnos como profesores, nunca se distinguieron por cuidar excesivamente su estilismo, más bien era bastante limitado ya que se reducía a las túnicas de las diferentes casas o jerseys de rayas.

Pero ahora, la situación ha cambiado gracias a la cuenta de Instagram Gryffindior que se ha dedicado a vestir a los personajes de la saga con ropa de la firma francesa Christian Dior. Bernstein ha cogido fotogramas de las distintas películas de la saga y ha vestido a los personajes con prendas de esta firma de alta costura. En una entrevista a 'Who What Wear', Bernstein eligió potenciar sus habilidades con Photoshop, también señaló que su favorito es Ron Weasley, aunque dice también que está cómoda vistiendo a Hermione Granger. Tampoco se ha quedado atrás a la hora de vestir a la profesora McGonagall a quien ha vestido con la camiseta feminista con el mensaje: 'We should all be feminist'.

