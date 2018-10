Miriam Saavedra se libra de la expulsión El Koala, Miriam Saavedra y Verdeliss. / Telecinco El nuevo eliminado de 'Gran Hermano VIP' será El Koala o Verdeliss EL NORTE Miércoles, 31 octubre 2018, 13:42

Un martes más pudimos presenciar una nueva gala de 'Gran Hermano VIP: Límite 48 horas' y con ella la salvación de uno de los nominados. Para comenzar, Jorge Javier Vázquez desveló los porcentajes ciegos de expulsión, que en ese momento de la noche se repartían en el 37,5%, el 51,8% y el 10,7%. «La del jueves va a ser una expulsión muy dolorosa, muy dolorosa para cada uno de los tres, porque, se vaya quien se vaya, deja ese trío tan bien avenido que formáis. En cualquier caso, solo llegaréis dos de los tres porque hoy el menos votado se cae de la lista», apuntaba el presentador.

Tras los alegatos, el presentador dio fin al tiempo de los teléfonos y pasó a decir el nombre del concursante que se salvaba: «Lo tengo, aquí esta: El nombre del menos votado para la expulsión. Los tres sois amigos, pero el público no os quiere igual. Vamos allá... El nominado con menos porcentaje de votos para la expulsión y por tanto está salvado es... ¡Miriam!». La salvación sorprendió a la elegida. «No, no... ¡No lo puedo creer! Gracias, me voy a quedar aquí hasta quemar el último cartucho», comentó la peruana, mientras abrazaba a su amiga Verdeliss. «Era nuestro destino, bastante que hemos aguantado un mes y medio, gracias al pueblo. Hemos aguantado porque el público ha querido y eso es lo que nos llevamos», apuntaba la youtuber.