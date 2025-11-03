Miri Pérez y Alejandro Albalá intercambian piropos tras 'All Stars' La exconcursante no ha dudado en preguntarle al de Santander: «¿Has pensado en mí?» y él le ha respondido: «Estás guapísima. Me pone nervioso esta chica»

El Norte Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

Los finalistas de 'Supervivientes All Stars 2' ya se encuentran de nuevo en España y ayer domingo han reaparecido en la última gala de la edición junto al resto de compañeros con los que han vivido la aventura. Si había un reencuentro esperado, ese era sin duda el de Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá por la especial conexión que tuvieron en la isla y porque hace unos días desde los Cayos Cochinos la influencer confesó que le encantaría que tuviesen una cita a su vuelta.

Un deseo que la organización del 'All Stars' ha convertido en realidad este domingo, preparando un reservado íntimo para que ambos pudiesen disfrutar de una primera cena romántica y comprar si sigue habiendo química entre ellos.

Nada más verse, se han dado un cariñoso abrazo y se han sincerado sobre lo cohibidos que se sentían al estar rodeados de cámaras en su reencuentro tras el fin del reality. «Qué bien hueles. Estoy muy nerviosa, esto me da mucha vergüenza. Estás muy guapo», le ha dicho Miri lanzándole una mirada que hablaba por sí misma. «Estás guapísima. Me pone nervioso esta chica», ha reaccionado el de Santander bajando la cabeza con timidez, confesándole que se ha «acordado mucho» de ella durante estas semanas y que le ha «sentado muy bien Honduras».

«Tenía muchas ganas de verte. Me he acordado y he estado pensando mucho en ti», ha asegurado la influencer cada vez más cerca de Albalá. «Han intentado decirme que no tenía nada que hacer contigo, pero me daba igual», se ha sincerado él mientras la catalana, rotunda, le ha dejado claro que «la que tengo que decidir soy yo. Qué más da lo que digan».

«Por eso te he estado esperando como agua de mayo», ha añadido el ex de Sofía Suescun, lanzándose a la piscina al ver que saltaban chispas y que Miri se acercaba cada vez más, llegando a hacer manitas sin dejar de mirarse.

«¿Volveremos a dormir juntos?» le ha preguntado ella: «Yo que sé, ojalá, pero en una cama y con una ducha», ha respondido él antes de poner punto y final a su cita y regresar a plató con sus compañeros, cuando Sandra Barneda ha querido saber cómo había ido el reencuentro, 'picando' a Alejandro al apuntar que si «Miri te está lanzando la caña y cuando una mujer te dice quiero 'miau miau' hay que decir cuanto menos 'marramiau'».

Y después de confesar que «Miri se le pasa por la cabeza todo el rato, no puedo parar de mirarla», y reeconocer que se ha convertido en su «sol», la presentadora ha invitado a la parejita a levantarse para comunicar (al más puro estilo 'First Dates') si les gustaría tener una segunda cita o no.

Espalda con espalda, ambos se han girado tras una cuenta trás quedando frente a frente, y Miri se ha encaramado a los brazos de Albalá confirmando así que quieren seguir conociéndose, y haciendo que todo el plató estallase en aplausos al grito de '¡qué se besen!'. Algo que han preferido no hacer.