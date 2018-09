Mireia Canalda desvela su secreto mejor guardado Mireia Canalda. / Instagram La modelo narra en su perfil de Instagram cómo fue su operación de pecho EL NORTE Martes, 25 septiembre 2018, 17:58

La modelo Mireia Canalda ha decidido desvelar a través de sus redes sociales un secreto que tenía guardado. La mujer de Felipe López se operó de pecho el pasado 19 de abril y, ahora, cinco meses después, ha decidido contar el proceso en Instagram.

«El día 19 de abril pasé por quirófano. No conté nada y lo mantuve en secreto ya que no estaba segura de explicarlo, casi nadie lo hace y realmente no tendría por qué hacerlo ya que al ser un retoque pequeño podría pasar por natural. Me daba miedo el rechazo pero me grabé por si algún día cambiaba de opinión. Hoy he cambiado ya que creo que si muestro casi todo de mi vida a quienes me seguís os merecéis que también cuente mis complejos. Con este vídeo quiero demostrar tan solo una cosa y es que TODOS Y TODAS, tenemos nuestros complejos. Ni mucho menos, pasar por quirófano es mi recomendación para nadie, simplemente demostrar que completamente TODOS somos exactamente IGUALES», escribía la modelo.

Una semana después de darse el 'sí quiero' en una ceremonia civil en Barcelona, el 23 de junio, la pareja celebraba una gran fiesta en Ibiza rodeado de sus seres queridos y muchos rostros conocidos, según recoge el portal 'Chance'.