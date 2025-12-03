Miley Cyrus comprometida con Maxx Morando, después cuatro años juntos

El Norte Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

Miley Cyrus, en su última aparición pública, lucía un anillo de diamantes, lo que ya había alimentado todo tipo de rumores sobre un posible compromiso formal tras cuatro años de noviazgo. Ahora, el medio estadounidense'Page Six' ha corroborado que la artista y Morando han decidido darse el 'sí, quiero', asegurando que la diseñadora de joyas Jacquie Aiche hizo el anillo de compromiso a medida. Asimismo, desvelan que se trata de una piedra engastada en una banda gruesa de oro de 14 quilates.

Para la ocasión, la intérprete de 'Flowers' ha lucido un vestido negro sin tirantes de lentejuelas con corpiño estructurado, falda con volantes y cola. Morando, por su parte, ha escogido un traje negro clásico y una camisa blanca con cuello. ¿El evento escogido para anunciarlo? La premiere de 'Avatar: Fire and Ash' en Los Ángeles.

Maxx Morando no es un nombre desconocido en la industria del entretenimiento. Tiene 27 años -seis menos que la compositora- y es baterista de la banda de rock indie Liily, y antes formó parte de The Regrettes. Un perfil joven que contrasta con el camino pop-rock y mediático de Miley, lo que según han explicado fuentes cercanas a la pareja a medios extranjeros, ha aportado estabilidad y un refugio donde la artista puede vivir más allá de los escenarios y los focos.

Miley desveló a la revista 'Vogue' en 2023 que comenzó a salir con el músico «un par de veranos antes», y que todo comenzó con una cita a ciegas. «Nos pusieron en una cita a ciegas. Bueno, fue a ciegas para mí, no para él», aclaró.

Desde entonces, ambos han acudido juntos a diversos eventos, entre otros, a los Premios Grammy en 2024, donde Cyrus ganó el premio a la Grabación del Año y a la Mejor Interpretación Pop Solista por su exitosa canción 'Flowers'. Días después, el entorno de la pareja aseveró a la revista 'People' que se habían mudado juntos.

«Está muy contenta con él. Miley ha cambiado mucho en los últimos años. Se la ve más tranquila y armoniosa. Todos adoran a Maxx. Es un tipo genial. Es reservado y no le gusta aparecer en la prensa. Le ha venido bien», añadió la fuente. Este año también se han personado juntos en los Premios Oscar.

'Something Beatiful'

La noticia llega meses después del lanzamiento de su álbum, 'Something Beautiful' y de que la intérprete anunciara que sus problemas con su padre, Billy Ray Cyrus, habían llegado a su fin.

«Ya no estoy en conflicto con mi padre. Creo que el momento oportuno lo es todo. Ya hemos tenido suficientes puentes en el tiempo para reconectarnos», declaraba en el podcast 'Interview' de 'New York Times' el pasado mes de junio.

También se produce cinco años después de su sonado divorcio con Liam Hemsworth, de quien se separó en 2019 -y se hizo oficial en 2020- después de 10 años juntos y tan sólo ocho meses después de que celebraran su boda.

