Mila Ximénez le pega a una fan de Jorge Javier Vázquez Mila Ximénez. / Telecinco La colaboradora de 'Sálvame' se puso muy nerviosa al ver una avalancha de gente tras el espectáculo del presentador, en Granada EL NORTE Jueves, 11 octubre 2018, 12:58

El pasado miércoles, como viene siendo habitual, los fans de 'Sálvame' han podido enviar sus mensajes a través de Kiko Matamoros en 'El Club del Espectador' y que, en esta ocasión, ha tenido a Mila Ximénez como la gran damnificada.

Una de las seguidoras del programa mostraba su disgusto por recibir un manotazo de la colaboradora, cuando se acercó a ella tras terminar una de las funciones de Jorge Javier Vázquez en Granada. «Le intenté saludar, le di la mano pero en vez de cogerla me dio un manotazo y me la apartó», comentó la espectadora, que añadió: «Me fui hecha polvo porque vamos, me dejó frita. Quería decir que está muy feo lo que hizo».

En ese momento, Jorge Javier Vázquez entró en defensa de su compañera: «Mila no se maneja bien cuando hay mucha gente. Cuando acabó la función vino al camerino con un ataque de ansiedad. En según qué tipo de situaciones, cuando la gente te intenta dar muestras de cariño, hay algo en ti que te impide procesarlo».

Mila también quiso dar su versión: «Cuando Jorge bajó del escenario, me volví y vi que había una avalancha de gente y comencé a hiperventilar y a llorar. Recuerdo que alguien me dio y yo la solté, pido disculpas. Es lo que ha dicho Jorge, cuando se me echa la gente encima me pongo muy nerviosa y no lo controlo, pierdo la conciencia, me agobio y me mareo», se justificaba Mila.