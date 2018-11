Miguel Bernardeau desmiente que salga con Aitana El actor Miguel Bernardeau. / Instagram El actor ha dejado claro que entre ellos solo existe una buena amistad EL NORTE Viernes, 2 noviembre 2018, 14:24

Una conocida revista publicaba la semana pasada unas fotografías en las que Aitana Ocaña le dedicaba unas tiernas sonrisas a Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato, actor de la serie 'Élite' y recientemente de la película 'Ola de crímenes'. Los jóvenes acudieron a un restaurante especializado en comida cubana en el barrio madrileño de Chueca, donde fueron fotografiados.

Una semana después, Miguel ha comentado que entre él y la cantante no existe nada más allá de una bonita amistad. «De verdad, es una amiga y nada más, de verdad», aseguraba, a la vez que aprovechaba la ocasión para cambiar de tema y hablar de su serie 'Élite': «Estoy disfrutando cada momento de este boom y muchísimas gracias a todos por ver la serie. Es un trabajo que hicimos de corazón y estoy muy contento. Me paran por la calle y me encanta. Es muy guay que la gente aprecie tu trabajo».