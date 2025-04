Miguel Ángel Muñoz recuerda a su 'Tata' tras la muerte del Papa Francisco

El Norte Martes, 22 de abril 2025, 12:28 Comenta Compartir

Miguel Ángel Muñoz acudía este lunes la gala de la 25º edición de los Premios Laureus que han reunido en el Palacio de Cibeles de Madrid a los rostros más importantes del mundo del fúbtol, el tenis o la gimnasia artística, como Rafa Nadal, Simone Biles, Luka Modric, Carlos Alcaraz, Ana Peleteiro, Paula Badosa o Stefanos Tsitsipas entre otros. «Ahora le estoy dando mucho al pádel, al golf y al surf principalmente, pero juego al fútbol, me gusta tirar con arco, montar a caballo, hacer wakeboard, snowboard...», ha presumido el actor orgulloso, reconociendo que el deporte es algo fundamental en su vida y «los beneficios que tiene en mí son muy importantes y cuando no hago deporte siento que me falta algo».

La noticia del día ha sido el fallecimiento del Papa Francisco, una triste pérdida que a Miguel Ángel le ha recordado a su Tata, Luisa Cantero, que falleció en julio de 2023 a los 98 años y que, como ha revelado emocionado, admiraba mucho al sumo Pontífice: «Mi tata ha sido fiel seguidora del Papa y en la pandemia la misa que le oficiaba la veía cada día mientras yo practicaba yoga. En algunas la acompañaba un rato y lo hemos tenido muy presente. Yo lo he sentido esta mañana cuando me he enterado muchísimo. Y ella, si estuviera aquí, pues también lo hubiera sentido».

Casualmente, la que era para él como una segunda madre falleció un día 21, como Jorge Mario Bergoglio; «también son las señales que uno quiere ver, pero como está muy positiva, pues a mí me hace ilusión. Ahora a ver qué tal va el cónclave. Si no tardan muchísimo, no se habéis visto la película, os la recomiendo. Así vais a entender muy fácil cómo se elige al nuevo Papa», ha añadido.

Respecto al momento que está viviendo, el protagonista de 'UPA Dance' desvela que «estoy tranquilo. Todo en orden, terminando el documental en el que llevo trabajando ya casi dos años y, en breve, podré compartiros noticias, que me hace mucha ilusión haberlo hecho y estoy muy orgulloso de cómo ha quedado».

Temas

Papa Francisco