Miguel Ángel Muñoz no se pronuncia sobre su relación con Ana Guerra Miguel Ángel Muñoz. / Instagram El actor ha hablado con la prensa, dejando claro que sobre su vida privada nunca pronunciará EL NORTE Jueves, 6 septiembre 2018, 12:34

Los rumores de una posible relación entre Miguel Ángel Muñoz y la extriunfita Ana Guerra son cada día mayores, aunque, por el momento, ninguno de los dos se ha posicionado al respecto, ni tienen intención alguna de hacerlo.

Lo que son evidentes, a falta de declaraciones, son las fotografías que les han sacado y que hablan por sí solas. Primero se pudo ver al actor en la fiesta final del último concierto de 'OT 2017' a través de un Stories que compartió la propia cantante por error sin percatarse de que él salía en el mismo y, segundo, fueron pillados cuando salían de un restaurante.

En su visita a la ciudad vitoriana, con motivo de la celebración del FesTVal, Miguel Ángel Muñoz se ha mostrado cercano con la prensa, aunque a las preguntas relacionadas con Ana Guerra no ha querido contestar: «No te voy a contar donde he estado en verano, ya sabéis que no suelo hablar de estas cosas y que me tomo como un espectador más lo que se pueda decir sobre mis relaciones personales».

El actor ha explicado las razones por las que nunca hablará de su vida personal: «La palabra feliz la digo siempre, no solamente por las últimas noticias y, además, intento tener una actitud positiva en la vida, pero los temas personales los comparto con mi gente, mi familia y mi familia elegida, que son mis amigos. A ellos no les tengo que dar explicaciones y si las diese a todo el mundo dejarían de ser especiales. Espero que me entendáis».