Mick Jagger será operado el viernes del corazón The Rolling Stones ha anunciado el aplazamiento de sus próximas fechas en EE UU y Canadá EL NORTE Miércoles, 3 abril 2019, 09:54

El escueto comunicado, emitido el pasado domingo por la banda, dice que «desafortunadamente, The Rolling Stones tienen que anunciar el aplazamiento de sus próximas fechas en EE.UU y Canadá. Mick ha sido aconsejado por los doctores y no puede salir de gira en este momento, ya que necesita tratamiento médico».

Tras los rumores iniciales, la web 'Drudge Report' informaba de que Mick Jagger se someterá a una cirugía de corazón en Nueva York para reemplazar una válvula cardíaca. Mientras, 'Fox News' cuenta que Jagger pasará por quirófano el próximo viernes. Otras fuentes han asegurado a 'The New York Post' que la intervención quirúrgica servirá para implantarle un 'stent'. Aun así, los médicos habrían asegurado que se trata de un procedimiento sencillo y que no debería suponer ningún problema para el cantante en lo que a su regreso a los escenarios se refiere, por lo que podría «volver a trabajar en cuestión de semanas».