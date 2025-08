Michu podría haber dejado un testamento escrito, desconocido para Ortega Cano

El Norte Miércoles, 6 de agosto 2025, 19:43 Comenta Compartir

La muerte de Michu y las sucesivas noticias sobre el futuro de su hija y su testamento continúan. Este lunes 'TardeAR' aseguraba que la familia de la fallecida habría procedido a la apertura de un testamento que habría dejado por escrito, unas últimas voluntades que aclararían los pasos a seguir por parte de los más allegados. Supuestamente, según aseguraba un reportero del programa de Telecinco, la semana pasada el padre de Michu se habría puesto en contacto con los Ortega. «Les dice que hay un testamento y que este testamento será abierto entre esta semana y principios de la que viene», informaban desde el espacio televisivo. «Nadie sabía si había hecho o no un testamento, y lo que señala la realidad es que sí lo hizo. Fue previsora, y sabiendo del peligro que podía tener en vida de que algo le pasara, hizo un testamento», desvelaban.

Una información que, sin embargo, Ortega Cano ha negado ante los micros de Europa Press. «No se lo puedo decir, no tengo noticia de ello», ha respondido José Ortega Cano durante sus vacaciones, al ser abordado por la prensa. «Yo es lo primero que oigo».

«Michu quería que la niña se quedara con Ortega Cano, lo dejó por escrito», aseguró Kike Calleja el pasado mes de julio. Una información que todavía no se ha confirmado, pero el interés de la familia por cuidar de la pequeña Rocío, la hija de Michu y José Fernando, sí se ha dejado bien claro. El torero se ha referido a ella como «muy linda», aunque ha querido dejar claro que no tiene prisa por conocer el desenlace de esta delicada situación. «Bueno, poco a poco. A mí me gustan las cosas templadas, ni las prisas ni nada», ha declarado.

