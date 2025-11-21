La mexicana Fátima Bosch gana el concurso Miss Universo 2025

El Norte Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:32 Comenta Compartir

La mexicana Fátima Bosch, de 25 años, ha resultado ganadora del concurso Miss Universo, que celebró este viernes su gala final en Tailandia, país del que procede Veena Praveenar, que quedó en segundo lugar, con la venezolana Stephany Abasaly en tercera posición.

Bosch se hizo con el título al término de una gala en la que participaron mujeres de 120 países y territorios, entre ellas nueve madres, una mujer transgénero, una superviviente de genocidio y la primera representante de Palestina en la historia del concurso.

La mexicana, que sucede a la danesa Victoria Kjaer, protagonizó uno de los momentos más virales del concurso, cuando exigió respeto al tailandés Nawat Itsaragrisil, encargado de montar el certamen en Bangkok y quien la mandó callar durante una sesión retransmitida en directo, lo que generó una ola de críticas, que llegaron hasta la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

En las rondas de preguntas durante las sesiones del concurso, la mexicana dijo que usará su plataforma como Miss Universo al servicio de otros, invitando a las mujeres a ser valientes y a marcar una diferencia en las áreas en las que se desarrollen.

En cuarto y quinto lugar quedaron, respectivamente, la representante filipina, Ahtisa Manalo, y la de Costa de Marfil, Olivia Yace.

Escándalos y denuncias

Después de 20 días de actividades en el país asiático, las candidatas desfilaron en la gala final, bajo la conducción del comediante estadounidense Steve Byrne y con un panel de jueces renovado, después de la renuncia esta semana de dos miembros del jurado en medio de denuncias de supuesto fraude.

La edición ha estado marcada por algunos escándalos, entre ellos los comentarios de Nawat a Bosch; las diferencias entre el organizador tailandés, que está detrás de la organización Miss Grand International (MGI) y la Organización Miss Universo (MUO), que se amenazaron con acciones legales; y la renuncia de dos miembros del jurado entre denuncias de supuesto fraude y corrupción.

