Mercedes Milá regresa a la pequeña pantalla con un programa de entrevistas Mercedes Milá. / Instagram La presentadora quiso posar en el photocall acompañada por su perro EL NORTE Jueves, 13 septiembre 2018, 13:03

Mercedes Milá está feliz y contenta tras anunciar su regreso a la pequeña pantalla y después de superar una dura depresión. Pero ahora esos malos momentos ya pasaron, gracias, entre otras cosas, a su vuelta a la televisión con el programa de entrevistas 'Scott y Mila', que emitará Movistar+.

Durante la presentación del mismo y durante su paso por el photocall, Mila ha hablado de su nueva aventura: «Vengo acompañada de Scott, que es el perro que da nombre al programa que voy a hacer en Movistar y que se llama 'Soctt y Mila', un programa de entrevistas diferentes a las que he hecho hasta ahora y en las cuales el perro marca mi subjetividad. Voy a hacer lo que quiera, espero que la gente lo compre».

Sobre sus ganas de volver a la tele comentó: «Sí, muchas, tenía muchas ganas pero tenía ganas de volver con un producto pequeño, grabado, muy cuidado y vivir más tranquila, el estrés me ha pasado demasiadas facturas, este perro me ha dado la vida y por eso lo traigo».

Merceder Milá prefirió no hablar de 'Gran Hermano', aunque no se perderá el inició esta noche de 'Gran Hermano VIP'. «Yo es que no es que no te quiera contestar, pero es que cada vez que hablo de 'GH' me crea un problema, prefiero simplemente decir que les deseo lo mejor del mundo a mis compañeros y que fueron los años más felices de mi vida profesional y punto».