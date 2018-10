Un mensaje de Arévalo a Jennifer López provoca las burlas en Twitter El humorista contestó a los que se burlaron: «Cuando me conteste Jennifer algunos rabiarán y lo haré saber» EL NORTE Lunes, 22 octubre 2018, 17:37

Paco Arévalo vuelve a hacer reír, aunque en esta ocasión no ha sido por uno de sus chistes, sino por un mensaje que hace unos días envió a la cantante y actriz Jennifer López, en el que se declaró admirador suyo: «Uno de los muchos admiradores que tienes en España. Me dedico al espectáculo toda mi vida y me encantas, soy muy reconocido por mi humor. Un saludo cordial».

A partir de ese mensaje son muchos los que se han reído por el tuit al intepretarlo como un intento de Arévalo para ligar con López.

«Tienes posibilidades, Arévalo. Tú no te desanimes». «¡A por ella, tigre!». «Díselo en gangoso, que si no, no te va a reconocer». «Poca broma, que la López no ha vendido ni un cassete en ninguna gasolinera!». «Abuelo, que usted ya no está para estos trotes. JLo es mucho pan para tan poco diente...», fueron algunos de los posts que ha tenido que leer el humorista que, por supuesto, no se ha callado y ha contestado a algunos de ellos: «Cuando me conteste Jennifer algunos rabiaran y lo haré saber».