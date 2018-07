Roi Méndez celebró el beso de Aitana a Cepeda como un gol de la Selección Roi Méndez durante un concierto. / TVE El cantante presentó su single 'Por una vez más' en el concierto de la gira de 'OT 2017' en el estadio Santiago Bernabéu EL NORTE Miércoles, 4 julio 2018, 18:08

'Por una vez más' es el título del primer single de Roi Méndez que está promocionando y que presentó en directo en uno de los conciertos más espectaculares de la gira de 'OT 2017' en el estadio Santiago Bernabéu.

En su visita al programa 'Morning Glory' habló de su single: «No me gustan mucho las prisas, pero llevaba preparando la canción mucho tiempo. Nada más salir empecé a componer y a producir. Lo que tenía claro es que me gusta juntarme a gente».

En cuanto al concierto, comentó que lo viviría de una forma muy intensa ya que presentaba su single: «Fue tan chulo que no lo viví. No recuerdo mucho. Recuerdo que en mi caso, en el de Cepeda, en el de Mireya y en el de Miriam tocamos nuestro single. No es como tocar las canciones de la gira que ya las tienes rodadas de otros conciertos, en este caso impone, pero tienes cierta seguridad en lo que vas a hacer. Estrenar el single tiene presión añadida».

También habló, como no, del famoso beso de Cepeda con Aitana: «Lo celebré como un gol de la Selección. Fue muy emocionante. Estoy contento».