Bárbara Rey. Europa Press

Las memorias del emérito hacen perder los nervios a Bárbara Rey

El libro autobiográfico del Rey Juan Carlos I han provocado un tsunami informativo por las referencias que hace a su hijo, a la Reina Letizia o a su 'relación' con Corinna Larsen

El Norte

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:33

Comenta

Las memorias del Rey Juan Carlos I han provocado un tsunami informativo en España después de traducir algunos fragmentos de las mismas en las que habla de su hijo, de la Reina Letizia, de su 'relación' con Corinna Larsen o de la Reina Sofía.

Eso sí, el emérito se ha olvidado o ha querido omitir en su plenitud la historia de amor que mantuvo con Bárbara Rey y que hemos conocido con más detalle estos últimos años a través de los testimonios de la vedette, la serie de televisión que se hizo sobre la vida de la misma o de las entrevistas de Ángel Cristo Jr.

Europa Press ha podido hablar con la ex vedette en exclusiva y lo cierto es que se ha mostrado muy tranquila, al menos eso es lo que ha querido reflejar ante las cámaras. «No me interesa lo más mínimo. Es un tema del que no voy a hablar», decía cuando se le preguntaba por las memorias y, además, tiraba de sentido del humor para asegurar que no le ha importado no estar en las páginas: «Todo lo contrario. Es que si tenemos que salir todas necesita la Espasa».

Además, la vedette ha recalcado de nuevo que «nunca jamás he hablado de ella», de la Reina Sofía porque «le tengo bastante respeto»... pero la aparente tranquilidad que mostraba ante las cámaras se disipaba al escuchar las preguntas y aseguraba que «no te puedo decir nada porque si yo te digo algo, va a arder Troya. Entonces, no puedo».

