Melendi adelanta el sexo de su futuro bebé Melendi con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. / Antena 3 El cantante asturiano, en su visita a 'El Hormiguero', desveló el sexo del bebé que espera junto a Julia Nakamatsu EL NORTE Viernes, 7 septiembre 2018, 13:18

Melendi ha vuelto a visitar el programa de Antena 3 'El Hormiguero', donde ha hablado de varios temas y entre ellos su próxima paternidad con Julia Nakamatsu. El presentador del programa, Pablo Motos, le recordó que la última vez que había estado en el plató le había dicho que iba a someterse a una vasectomía para no tener más hijos, pero el cantante le contestó que todavía no había llegado el momento: «Es que soy un poco aprensivo y me da un poco de miedo la anestesia general. Pero sí que quiero», señaló.

En la entrevista también adelantó una jugosa noticia, al confirmar el sexo del bebé que esperan: «No es por nada, pero yo creo que tengo experiencias de todo porque tengo hijos de todas las edades, tengo a Carlota que ha cumplido trece, Marco con ocho, Lola, dos y medio, y ahora la que viene que va a ser una nena también. Así que yo creo que voy a tomar la decisión de parar aquí».