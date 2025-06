Meghan Markle agota sus mermeladas y galletas en 45 minutos

El Norte Miércoles, 18 de junio 2025, 12:10 Comenta Compartir

Meghan Markle, después de la pobre acogida de su serie de Netflix y de las críticas a su pódcast, ha expresado su satisfacción al agotar sus mermeladas y galletas en 45 minutos, aunque no ha aclarado de cuantas disponía. No obstante, ha confirmado que en breve, sacará al mercado más alimentos y «deliciosas sorpresas», segun apunta ABC.

La duquesa de Sussex había comentado previamente en su pódcast 'Confesiones de una Emprendedora' que hizo una «pausa» después de que la línea de su marca se agotara para asegurarse de que todo estuviera «estable». «¡Le hemos dedicado mucho cariño a esto... y estoy deseando compartirlo con ustedes este viernes 20 de junio!», escribió en una historia de Instagram del lunes 16 de junio.

Su publicación, compartida desde la cuenta de Instagram de As Ever, mostraba una pila de panqueques perfectamente presentados al aire libre, cubiertos con sirope y frambuesas. También había flores y enredaderas en la foto. «Sí, cariño… te esperan cosas dulces. Anota en tu calendario el 20 de junio a las 8 a. m.: ¡traemos de vuelta tus favoritos, además de deliciosas sorpresas que no te querrás perder!», decía el pie de foto de la publicación.

Éxito rotundo

As Ever ya había adelantado más productos en una publicación de Instagram del 3 de junio, donde compartía una foto de una mesa llena de tazones de frutos rojos, una tabla de cortar, limones exprimidos y un tarro de mermelada, que resulta ser uno de los productos estrella de Meghan Markle. «A todos los que han estado esperando, ¡gracias!», decía el pie de foto. «Tus favoritos vuelven, además de algunas cosas NUEVAS que estamos deseando mostrarte. ¡Este mes... anímate!», pedía con un peculiar lenguaje empresarial.

Apenas horas antes de la actualización de Instagram de As Ever, Meghan Markle declaró en un episodio final de su pódcast que dejó su marca en modo pausa tras «el éxito rotundo» del primer lanzamiento de productos. Comentó que le resultó «increíble» ver cómo sus primeros productos de As Ever se agotaban en 45 minutos tras su lanzamiento en abril, pero que necesitaba un momento de calma antes de lanzar más artículos de la marca.

«¿Vamos a reabastecer y agotar existencias de nuevo en una hora o es molesto para un cliente?», le preguntó a su invitada del pódcast Tina Knowles. «Lo veo y digo: 'Solo una pausa'. Eso pasó. Esperemos hasta que estemos completamente estables y tengamos todo lo que necesitamos», insistió. Y parece que los productos ya están en camino. «Después de un año de trabajo, desarrollo y fabricación, presentíamos que habría mucho revuelo en torno a ella, pero 45 minutos no era algo que pudiera haber anticipado», dijo.

La duquesa de Sussex confesó que As Ever tuvo «muchísimas idas y venidas», y que estaba aprendiendo de los errores «en tiempo real». Y añadió: «Agradezco a todos los que me dieron la oportunidad de cometer errores y resolverlos, y también de ser indulgente conmigo misma. Es una curva de aprendizaje».