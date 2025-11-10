El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Meghan Markle y el príncipe Harry en la fiesta de cumpleaños de Kris Jenner. X

Meghan y Harry, invitados VIP al 70 cumpleaños de Kris Jenner

La fiesta tuvo como escenario la exclusiva villa de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en Berverly Hills

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:06

Meghan Markle y el príncipe Harry han asistido este sábado a la exclusiva fiesta de cumpleaños de Kris Jenner, que celebraba sus 70 años. La matriarca del clan Kardashian sopló las velas en la lujosa propiedad de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en Beverly Hills, valorada en más de 165 millones de dólares.

La temática de la fiesta, según señalan en Page Six, fue James Bond, el icónico agente 007, un guiño divertido al juego de números que supone cumplir 70 con el código del espía. La ambientación incluyó detalles inspirados en el universo del famoso espía.

Una velada que contó con invitados VIP, entre ellos el hijo del rey Carlos III de Inglaterra y su nuera Meghan. Cogida del brazo de Harry, que entró con el rostro algo serio, la madre de Lilibet y Archie lució una sonrisa tímida mientras desfilaba con un elegante conjunto negro, de top de cuello alto, ceñido a su figura, a conjunto de una falda con una larga raja en la pierna.

Como complementos, la duquesa eligió un bolso de mano en terciopelo negro y unas sandalias decoradas con un lazo a juego, mientras que de joyas llevó maxi pendientes dorados con cristales oscuros.

