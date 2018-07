Mayte García, la mujer de Cañizares, sigue firme en su lucha contra el cáncer infantil Mayte García (izda.) junto a Inés Ballester. / TVE Acudió al programa 'Amigas y conocidas' para enviar un mensaje rotundo tras la muerte de su hijo EL NORTE Martes, 17 julio 2018, 14:09

Mayte García, cuatro meses después de la muerte de su hijo Santi, ha visitado el plató del programa de Televisión Española 'Amigas y conocidas' donde ha hablado de su involucración en la lucha contra el cáncer infantil y conseguir fondos para su investigación. Algo que está haciendo acompañada de su marido, Santiago Cañizares.

Sobre la muerte de su hijo, Mayte comentó que su pérdida «Nos enseñó a valorar todo, lo importante» y asegura que la fuerza que muestra se la ha dado su hijo, convencida de que: «Todo el mundo tiene una misión y la de mi hijo fueron cinco años pero muy intensos».

Sobre sus hijas, Mayte comenta: «Mis hijas lo han vivido peor, pero con la fe ellas sienten que su hermano se va a ir cerquita de Dios y entienden que está en un lugar mágico. Ha sido toda una lección que les marcará toda su vida».

A pesar de que sigue instalada en el optimismo no deja de reconocer que: «El vacío que te deja es inmenso, yo me conocía todas las pecas de su cuerpo, teníamos una conexión espectacular y el vacío es inmenso pero yo le siento cerca todo el rato, le sentimos muy presente como un ángel de la guardia. Mucha gente se va de este mundo sin entender lo que es la vida y nosotros hemos logrado entenderlo y me pesa más el amor por mi hijo que el dolor por su ausencia».

Sobre el apoyo que ha recibido de su marido, lo califica de fundamental: «Santi y yo somos compañeros de vida y el apoyo ha sido impresionante, él tuvo la capacidad de entender la misión de nuestro hijo y nos hizo entenderla a todos nosotros. El peor momento fue cuando entendí que mi hijo tenía que morir, pero se fue con mucha paz rodeado de amor», comenta Mayte que añade que: «Como madre quieres lo mejor para tu hijo y el niño no se iba porque yo no le daba permiso, no quería despedirme de él, y hasta que no entendí eso y le di permiso no se fue». Mayte con una sonrisa en su rostro quiso compartir un hecho anecdótico: «Se fue vestido con la ropa de la selección española».

Antes de despedirse quiso enviar un mensaje para concienciar a muchas personas: «Hay 1.500 casos en España cada año de cáncer infantil y se sigue calificando como enfermedad rara y las subvenciones son mínimas, por lo que siento la responsabilidad de concienciar y recaudar fondos para la investigación y queremos poner de moda el lazo dorado. Vamos aser las pesadas por los niños que siguen luchando y los que se han ido. Cualquier euro destinado a la investigación puede salvar muchas vidas y son muchos niños y los que se viven en las plantas de oncología es tremendo».