El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jurado de 'Masterchef Celebrity' junto a David Muñoz. TVE

'MasterChef Celebrity' ya tiene finalistas

Mariló Montero, Torito, Juanjo Bona y Miguel Torres serán los cuatro concursantes que se enfrenten en la gran final

El Norte

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

Mientras Mariló Montero y Torito se aseguraban ser los primeros finalistas de MasterChef Celebrity tras la prueba de exteriores, el resto de los concursantes nominados en la semifinal José Manuel Parada, Juanjo Bona y Miguel Torres se enfrentaron a la tensión de la eliminación.

Los aspirantes debieron recrear platos de Mar Ibáñez, chef de 21 años con una estrella Michelín. Pepe Rodríguez presentó a la joven cocinera: «Ha crecido viendo MasterChef y eso ha llamado a su vocación». La presión se notaba en cada detalle de la cocina, mientras todos buscaban impresionar al jurado.

Finalmente, Pepe Rodríguez anunció la decisión: «El aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es... Parada». «¡Qué sorpresa, no nos pegaba! Me estáis dando un disgusto», dijo el afectado, de forma irónica. «Nosotros lo tenemos, José Manuel», reconocieron su esfuerzo los jurados. «Nos lo has dado todo en estas once semanas. Te ha faltado creértelo, pero tienes capacidad para hacer eso y más», le animaron.

En su entrevista final, Parada se mostró agradecido y emocionado. «Yo venía a este programa absolutamente nuevo para mí, me cuesta mucho acostumbrar mi paladar a esos sabores nuevos», explicó. También compartió momentos personales difíciles, como renunciar a cuidar de su madre y la próxima operación de catarata que tiene pendiente, recibiendo palabras de apoyo del jurado: «Ahora vas a tener todo el tiempo para ti, para tu gente, para tus allegados».

Antes de despedirse, José Manuel elogió a sus compañeros y se mostró positivo de cara al futuro: «Para mí el más completo de esta edición ha sido Torito. Esta edición se recordará un montón con lo que has hecho reír a la gente».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  2. 2

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  5. 5 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  6. 6

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  7. 7

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  8. 8 Hallan muerto a un sintecho en el Paseo de Zorrilla de Valladolid
  9. 9

    Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana
  10. 10 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla 'MasterChef Celebrity' ya tiene finalistas

&#039;MasterChef Celebrity&#039; ya tiene finalistas