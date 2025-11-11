'MasterChef Celebrity' ya tiene finalistas Mariló Montero, Torito, Juanjo Bona y Miguel Torres serán los cuatro concursantes que se enfrenten en la gran final

Mientras Mariló Montero y Torito se aseguraban ser los primeros finalistas de MasterChef Celebrity tras la prueba de exteriores, el resto de los concursantes nominados en la semifinal José Manuel Parada, Juanjo Bona y Miguel Torres se enfrentaron a la tensión de la eliminación.

Los aspirantes debieron recrear platos de Mar Ibáñez, chef de 21 años con una estrella Michelín. Pepe Rodríguez presentó a la joven cocinera: «Ha crecido viendo MasterChef y eso ha llamado a su vocación». La presión se notaba en cada detalle de la cocina, mientras todos buscaban impresionar al jurado.

Jose Manuel Parada se despide de #MCCelebrity 10 y se queda a las puertas de la gran final https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/z6JT6dAbGR — MasterChef (@MasterChef_es) November 11, 2025

Finalmente, Pepe Rodríguez anunció la decisión: «El aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es... Parada». «¡Qué sorpresa, no nos pegaba! Me estáis dando un disgusto», dijo el afectado, de forma irónica. «Nosotros lo tenemos, José Manuel», reconocieron su esfuerzo los jurados. «Nos lo has dado todo en estas once semanas. Te ha faltado creértelo, pero tienes capacidad para hacer eso y más», le animaron.

En su entrevista final, Parada se mostró agradecido y emocionado. «Yo venía a este programa absolutamente nuevo para mí, me cuesta mucho acostumbrar mi paladar a esos sabores nuevos», explicó. También compartió momentos personales difíciles, como renunciar a cuidar de su madre y la próxima operación de catarata que tiene pendiente, recibiendo palabras de apoyo del jurado: «Ahora vas a tener todo el tiempo para ti, para tu gente, para tus allegados».

Antes de despedirse, José Manuel elogió a sus compañeros y se mostró positivo de cara al futuro: «Para mí el más completo de esta edición ha sido Torito. Esta edición se recordará un montón con lo que has hecho reír a la gente».

