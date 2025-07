Marta Peñate y Tony Spina, necesitan alejarse del foco mediático tras perder a su bebé

El Norte Miércoles, 9 de julio 2025, 13:23 Comenta Compartir

Marta Peñate y Tony Spina viven un momento más que complicado tras la pérdida del bebé que esperaban. A pesar del duro golpe, ambos han demostrado estar más unidos que nunca, compartiendo con sus seguidores no solo su dolor, sino también la fortaleza de su vínculo.

La exconcursante de 'Gran Hermano' quiso dedicarle unas palabras a Tony a través de una emotiva publicación en redes sociales. «Pensar que te conocí como un amigo y acabaste siendo el amor de mi vida», escribió junto a un vídeo con imágenes de la pareja. «Hasta que seamos viejitos y uno de los dos tenga que abandonar el barco... en las buenas y en las malas, no necesito que un cura me lo diga. Te amo y gracias por apoyarme y estar a mi lado en todo».

Tony no tardó en responder: «Las mejores cosas ocurren cuando menos te lo esperas. Eres mi más bonita casualidad. Todo lo que he sentido y siento jamás lo había sentido. Te amo».

La pérdida del embarazo fue un duro revés. En un comunicado conjunto, explicaron que Marta acudió a urgencias tras un leve sangrado y allí confirmaron que el corazón del bebé había dejado de latir. «Diríamos que estamos bien, pero realmente no lo estamos», confesaron. «Tenemos ganas de huir, olvidar y no enfrentarnos a la realidad. Pero supongo que la vida es así, te pone baches en el camino para que los superes. Somos guerreros y perder algunas guerras no significa perder la batalla».

Marta y Tony decidieron acudir al programa '¡De viernes!' para contar su historia. «Esta vez vengo a ayudarme a mí misma porque lo he hecho público. A veces me pregunto si fue un error. Estos días me he comido una cosa horrorosa que no le deseo a nadie», confesó entre lágrimas.

Tomar distancias

Durante la entrevista, ambos reconocieron que ahora necesitan desconectar, viajar y tomar distancia de la exposición mediática. «Es verdad que ahora lo que nos apetece es evadirnos un poco, irnos de viaje, apagar móviles y no saber nada más. Por eso agradecemos mucho esta invitación y al hablar ahora se zanja el tema», explicaron.

Ahora, la pareja ha decidido que, si vuelven a intentarlo, lo harán lejos del foco público: «ya hemos ayudado y visibilizado esto muchísimo. La próxima vez esperamos a que sea un descaro para contarlo», concluyeron en su comunicado.