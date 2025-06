Marta Peñate explica la razón médica por la que ha sufrido el aborto

El Norte Lunes, 9 de junio 2025, 11:57 Comenta Compartir

Marta Peñate ha reaparecido en sus redes sociales tras su dolorosa entrevista en '¡De Viernes!', para dar explicaciones sobre el motivo por el que ha perdido el bebé que esperaba con Tony Spina. Todo parece apuntar a una anomalía cromosómica.

La canaria, de 34 años, ha dado más detalles de lo ocurrido a través de su perfil oficial de Instagram. Después de «dar la cara» con su entrevista en '¡De Viernes!, donde pidió tiempo para poder recuperarse a nivel anímico tras este terrible batacazo, la creadora de contenido ha actualizado sus redes sociales.

La tertuliana ha decidido tomarse un tiempo para sí misma. «Este es el primer storie que subo desde que pasó lo que pasó, pero en algún momento tenía que romper el hielo. Estoy bien, relativamente. Hay momentos en los que estoy mal y momentos en los que estoy mejor. Me voy a ir de vacaciones, que me va a hacer muchísimo bien a nivel mental, para distraerme. Os iré subiendo cositas para que veáis que, poco a poco, voy estando mucho mejor», ha señalado.

Explicación médica

Y, en lo que se refiere a su aborto, aunque la exconcursante de 'Supervivientes' quiere pasar página, sí que ha compartido con sus seguidores más detalles de lo ocurrido. «No se sabe lo que pasó», ha puntualizado la influencer, que ha reconocido que en el hospital le hicieron ciertas pruebas de las que todavía está esperando el resultado y que podrían ser concluyentes.

«Me sacaron sangre para mirar el ADN del embrión... A lo mejor pudo ser una anomalía cromosómica. Me lo dirán en cinco, seis días», ha señalado la colaboradora de otros programas, como 'La casa de los vecinos de al lado', que también se ha sincerado sobre su aborto. «Aún no he hecho nada...», ha apuntado la también exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

«No me he tomado las pastillas abortivas ni me he hecho un legrado. Estoy esperando a ver si mi cuerpo lo puede expulsar de forma natural, sin forzar. Si no ocurre en 10 días, me haré un legrado», ha señalado Marta Peñate, que también ha confirmado que volverá a intentar quedarse embarazada con los dos embriones que le quedan.