Marta Peñate anuncia que ha perdidó al bebé que esperaba junto a Tony Espina

Marta Peñate ha perdido el bebé que esperaba junto a su pareja Tony Espina. La colaboradora de Telecinco se había sometido a un tratamiento de fertilidad ya que llevaba años intentando concebir un niño.

Peñate acudió al médico por un sangrado leve y cuando los sanitarios la revisaron descubrieron que el feto no tenía latido. La pareja ha hecho público este jueves en Instagram la noticia. La exconcursante de 'La isla de las tentanciones', 'Gran Hermano' y 'Supervivientes se había sometido a su tercera transferencia embrionaria y hace menos de un mes anunciaba que se había quedado embarazada.

En el comunicado hecho público comienzan por reconocer que no se encuentran bien . En el texto explican que Marta de 34 años, acudía el pasado martes al hospital por un «leve manchado» por el que le realizaron algunas pruebas. «El resultado: ha perdido el embarazo. Ya no late el corazón. Este ha sido uno de los mayores batacazos de nuestra vida», ha reconocido el que fuera concursante de 'GH VIP'.

Como no podía ser de otra manera, a pesar de que solo estaba embarazada de mes y medio, la noticia ha sido un jarro de agua fría: «Tenemos que reconocer que ahora mismo tenemos ganas de huir, olvidar y no enfrentarnos a la realidad, pero hay que hacerlo. Supongo que la vida es sí, te pone baches en el camino para que los superes. Somos guerreros y perder algunas guerras no significa perder la batalla. Aunque sean momentos duros, seguimos teniendo motivos para sonreír; somos una pareja genial, tenemos una familia genial y una vida por delante», señala Espina.

Esta no es la primera vez que Marta Peñate que pierde al bebé. Ya sucedió en verano del año pasado por un embarazo ectópico.