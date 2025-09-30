El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marta Castro y Rodri Fuertes en la playa. Instagram: rodrifuertespuch

Marta Castro y Rodri Fuertes anuncian que serán padres

La pareja mostró su primer embarazo juntos a través de Instagram con un emotivo vídeo

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:59

«El corazón nos late más fuerte que nunca… porque muy pronto seremos uno más. La emoción, la alegría y el amor que sentimos son tan grandes que es imposible explicarlo con palabras». Así daban a conocer Marta Castro y Rodrigo Fuertes a través de un vídeo en Instagram que tendrán un hijo en común por primera vez juntos.

La joven pareja vivirá una de las experiencias más importantes dentro de su vida. Después de más de dos años de relación han decidido dar el paso de formar una familia. «Ha sido un camino largo y no siempre fácil, pero ha sido un camino juntos, con esperanza y fe en cada paso.Nuestro mayor sueño se ha hecho realidad y ya viene en camino«, comenta en su perfil.

Tras el anuncio, las redes sociales se han volcado con ambos, y están recibiendo numerosas felicitaciones por esta gran noticia. Oriana González Marzoli, conocida por su participación en varios 'realities', se expresaba así: «Diooooooosss!!! Qué fuerteeeee! Enhorabuena chicos! Qué alegría», algo que secundaba Kiko Jiménez, pareja de Sofía Suescun: «Enhorabuena pareja️».

La relación entre ambos comenzó cuando Marta Castro acudía a la clínica estética que por aquel entonces regentaba el propio Rodrigo Fuertes, con lo que se escribieron por redes sociales. A partir de ahí surgió un romance que dura hasta la actualidad.

