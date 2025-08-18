Marieta alegre a la vez que decepcionada por su anuncio de pedida La influencer comparte detalles de su futura boda con Suso Álvarez y admite que no todos han reaccionado como esperaba

El Norte Lunes, 18 de agosto 2025, 17:00 Comenta Compartir

Suenan campanas de boda entre Marieta y Suso Álvarez. Después de más de un año de relación, la pareja recurrió a las redes sociales para anunciar su compromiso con un vídeo grabado en Matalascañas, frente al mar, durante una escapada romántica que coincidía con su aniversario, como recoge Bekia. En este emotivo momento, ella, entre lágrimas, respondió: «Por supuesto que sí».

A partir de ese momento, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', como buena influencer, comparte detalles de su futura boda. A través de varios vídeos, ha mostrado su anillo de compromiso, una esmeralda verde con pavé de diamantes, y ha revelado que el enlace será en 2026. Aunque por ahora prefiere mantener el lugar en secreto, ha asegurado que ya lo tienen decidido. «Primero quiero dar las invitaciones, las voy a dar online, y ya después lo diré públicamente», explicó. Marieta quiere hacer partícipes a todos sus seguidores, especialmente a quienes se han alegrado por la pedida.

Ampliar Momento en el Suso pide matrimonio a Marieta. Redes

Pero Suso ha descubierto en televisión que la pedida no fue tan idílica como parece. En 'Vamos a ver', confesó que tuvo problemas estomacales por los nervios, rompió una copa y se manchó de vino antes del gran momento. Aun así, logró sorprender a Marieta, quien admitió que no se lo esperaba para nada. «Él estaba muy nervioso, también es verdad. Yo me tiré toda la cena llorando porque dije 'joder, se ha currado una cena para mí'. Pues cuando ya estaba cayendo el sol me dijo 'tal, vamos a grabar este momento, que mira qué bonito está el cielo' y ahí es cuando él dice 'amor, no sé qué, no sé cuánto...'. Yo, cuando lo vi, me dio la risa y luego caí en que me lo estaban pidiendo de verdad».

Dolor

Aunque el momento ha sido especial para la pareja, Marieta ha confesado sentirse dolida por la reacción (o la falta de ella) de algunas personas cercanas. En un reel publicado en su perfil, la influencer explicó «me ha escrito mucha gente que no me esperaba, pero hay gente que todavía no me ha escrito. Jolín, hasta la iba a invitar». Sin dar nombres, dejó entrever que algunas compañeras de su edición de 'La isla de las tentaciones' no se han pronunciado tras el anuncio.

Marieta intentó justificar esos silencios diciendo: «Quiero creer que están de vacaciones y no han visto el vídeo», aunque su tono dejaba claro que no ha sido fácil encajar esa falta de apoyo en un momento tan significativo para ella. El gesto, que para muchos podría parecer menor, ha tenido un peso emocional importante en la influencer, que esperaba más cercanía por parte de quienes han formado parte de su vida pública y personal.

Temas

La Isla de las Tentaciones