Mariano Peña tacha de 'intrusa' a Terelu Campos por su irrupción en la interpretación

El Norte Jueves, 27 de febrero 2025, 12:26 Comenta Compartir

Mariano Peña ha sido uno de los actores que ha criticado el debut de Terelu Campos en el teatro. El recordado Mauricio Colmenero en la serie 'Aída' se pronunciaba ante los micrófonos de Europa Press y no dudaba en tachar de 'intrusa' a la hija de María Teresa Campos por su falta de formación en el mundo de la interpretación.

«Me parece bien y mal. Si se la sigue llamando, hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes. El pecado no es de ella, el pecado es de los que la llaman. Ya teníamos bastante con los modelos y las misses. No me ha hecho gracia, pero no me ha sorprendido. Cualquiera puede ser actor o actriz», afirmaba rotundo.

Unas declaraciones que han dado mucho que hablar y tras las que Mariano ha reaparecido muy molesto en la presentación del Festival de Cine de Málaga este miércoles en Madrid, sin entender la repercusión que ha tenido su opinión sobre Terelu y cargando contra el reportero que le preguntó por la faceta de actriz de la colaboradora: «Me ha sorprendido mucho, porque yo te tenía en gran estima». «Yo no estoy enfadado, yo lo que estoy es asombrado de la repercusión, pero es un comentario más», ha explicado, evitando reafirmarse en sus palabras o responder a la hermana de Carmen Borrego, a la que no le ha sentado mal que la considere una 'intrusa'.

Temas

María Teresa Campos Luque