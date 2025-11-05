Mariah Carey continúa incrementando su fortuna gracias a su éxito 'All I Want For Christmas Is You'

El Norte Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

Cuando Mariah Carey lanzó en 1994 la canción 'All I Want For Christmas Is You', dentro de su álbum navideño 'Merry Christmas' y nunca creyó que un himno de la cultura pop que seguiría vigente 30 años después. Desde entonces, cada año, la cantante anuncia al mundo que llegó la Navidad. El tema pop se convierte en una melodía que resuena en los oídos de todos durante toda esta época del año.

Con la canción encabezando las listas de éxitos en casi 26 países, Mariah ganó 60 millones de dólares en su lanzamiento inicial. Sin embargo, año tras año durante las últimas tres décadas, la canción se mantiene en los primeros puestos de las listas de popularidad y en las reproducciones de Spotify desde el primer día. Según los cálculos realizados por 'The Economist', Mariah ganaría aproximadamente 2,5 millones de dólares en regalías cada año. Sin embargo, 'The New York Post' sugiere que la cantidad es mucho mayor, afirmando que ganaría hasta 3 millones de dólares cada Navidad.

Numerosos premios

A lo largo de sus más de 30 años de historia, la canción más popular de Mariah Carey ha recibido decenas de elogios y premios. Incluso pasó a la historia al ser incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso. Por su parte, la plataforma de Spotify confirmó que 'All I Want For Christmas Is You' es la canción navideña más escuchada en todo el mundo. Lejos de disminuir su popularidad, la revista 'People' informó de que las reproducciones de la canción han aumentado constantemente año tras año.

Tras su tremendo éxito, Mariah ha asumido con naturalidad su título de Reina de la Navidad y hace unos años comenzó a anunciar el inicio de la navidad (cada 1 de noviembre, coincidiendo con el fin de Halloween) con un vídeo publicado en sus perfiles de redes sociales en el que gritaba «It's Time» a pleno pulmón antes de darle al play a su tema.