María Pombo responde a la polémica detrás de sus fotos publicadas en una revista

María Pombo disfruta en su refugio cántabro junto a su marido, Pablo Castellano, y sus dos hijos, Martín y Vega, pero la paz veraniega se ha visto alterada por la publicación de unas imágenes en las que aparece en bikini en la playa, luciendo tripita premamá. Una fotografía que han generado un intenso debate sobre si se trataba de un posado pactado o de un robo consentido.

Ante tales comentarios, la influencer ha decidido grabar un vídeo para aclarar lo sucedido. Fiel a su estilo utilizando un tono entre irónico y confidente, la influencer ha compartido con sus seguidores lo que hay detrás de esas supuestas fotos robadas que ilustran la portada de la revista '¡Hola!'. «Exclusiva. Me hacen estas fotos junto con mi marido en la playa. ¿Son robadas, son pactadas, ha cobrado por estas fotos? Lo sabremos todo…», comienza diciendo con una sonrisa. «Os voy a contar todos los salseos que hay detrás de unas fotos de paparazzi», añade entre risas.

María se ha sincerado sobre cómo suele gestionarse este tipo de situaciones: «Por norma general, tú ves al fotógrafo. De hecho, el fotógrafo se acerca a ti antes de empezar a hacerte las fotos, si es una persona con educación… te dice: 'Oye María, me están mandando aquí porque quieren estas fotos vuestras'. Con lo cual, si eres una persona decente, dices: perfecto, sé que tienes que hacer tu trabajo».

Con la experiencia que da ser una de las creadoras de contenido con má seguidores, Pombo asegura que ha aprendido a tomarse este tipo de situaciones con filosofía: «Yo he aprendido a lo largo de los años que alargar este proceso es una tontería. Entonces, cuanto antes te lo quites de encima, es mejor».

A lo largo del vídeo, revela incluso que ha entablado amistad con algunos fotógrafos que la siguen con frecuencia: «Hay uno en concreto que ya es amiguete mío, que se llama Martini. Siempre que vende sus fotos a la revista de turno, luego las fotos que no ha vendido... me las manda a mi mail. Entonces tengo unas joyitas. Gracias a los fotógrafos, que agradezco mogollón».

Sobre las imágenes en cuestión, María ha sido tajante: «Ojalá esto fueran fotos pagadas. Ojalá cada vez que te hacen una foto y sales en una revista te pagasen derechos de imagen, pero no. Eres una persona pública que estás en un lugar público y te pueden hacer fotos. Así que, por norma general, si tú no das una exclusiva y una entrevista, no hay dinero de por medio. Si lo hubiese y estas fotos estuviesen pagadas, no sé qué problema habría».

La influencer también aclara que no tuvo ningún tipo de control sobre las instantáneas que finalmente llegaron a la portada: «Tampoco puedes elegir las fotos que están dentro de la revista. O sea, a ti el fotógrafo te hace las fotos y no te las pasa. Y la revista tampoco te las pasa. No puedes ni editarlas, como he leído por ahí. Te hacen las fotos, las venden, las publican. Fin».

