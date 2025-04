María Pombo insiste en que no tiene ningún 'problema' con Dulceida Los rumores sobre una mala relación entre ambas no han cesado, a pesar de que ambas aclararon públicamente en el podcast de Susana Molina que no existía ninguna disputa personal

El Norte Martes, 8 de abril 2025, 17:04 Comenta Compartir

Pablo Castellano, marido de María Pombo, no quiso perderse el estreno del documental de Dulcedia que se celebró el pasado 2 de abril. Un evento que se convirtió en una oportunidad para que él aclarara de manera definitiva los rumores sobre un supuesto conflicto entre su esposa y la influencer catalana. Al ser cuestionado sobre el supuesto enfrentamiento entre su mujer y Aida Domènech, el arquitecto fue tajante: «Eso está zanjado hace mucho. Lo importante es lo que tengan entre ellas, no lo que haya públicamente. Al final, lo interesante es lo que haya entre ellas, no lo demás».

María Pombo no pudo asistir al evento debido a que se encontraba en Miami celebrando una despedida de soltera. Sin embargo, ha aprovechado su regreso para poner fin a las especulaciones. Tras la ausencia de la influencer y su familia en los Premios Ídolo 2022, organizados por Dulceida, los rumores sobre una mala relación entre ambas no han cesado. A pesar de que ambas aclararon públicamente en el podcast de Susana Molina que no existía ninguna disputa personal, la polémica continuó.

En su regreso de Estados Unidos, la ex de Álvaro Morata ha vuelto a zanjar el tema, siendo clara al respecto: «Pablo ha estado en representación de la familia y me ha dicho, 'habla con Aida y habla con Pablo, les ha encantado, así que no hay ningún tipo de polémica, lo prometo'. Aunque no seamos amigas y no nos llamemos para contarnos nuestras penas, nos queremos mucho y no hay ninguna polémica. De verdad, os lo digo».

La influencer también ha expresado su frustración por tener que repetir lo mismo una y otra vez: «Un poco sí, porque al final la pobre Aida también tiene que estar diciendo, 'oye, que de verdad no ha pasado nada'. Entonces, al final se crea una pelea inexistente que ya no da para más».

«Porfa, cámbialo»

Además, María ha confesado que le pidió a Dulceida que cambiara la fecha del estreno del documental para poder asistir: «Me lo dijo, le dije que justo esas fechas no iba a estar y ahí se acabó. Me dio muchísima pena. De hecho, le dije, 'porfa, cámbialo, me encantaría estar porque es verdad que las dos hemos hecho un documental con Prime. Me hubiera encantado estar, pero no pudo ser. Una despedida de soltera se organiza con meses de antelación».

En cuanto a las envidias entre influencers, coincide con Aida en que en todos los sectores, incluso en el ámbito profesional como el de los abogados, siempre existen envidias: «Creo que tiene razón con el tema de las envidias, pero creo que en general, en todos los sectores, hasta en el mundo, incluso me atrevo a decir de los abogados. O sea, creo que decir que yo creo que en el mundo profesional siempre hay, pues surgen envidias, a veces buenas, a veces malas, y sería un error decir que no las hay, si las hay. Creo que entre Dulceida, Aida y yo no hay envidias, la verdad, y ya está».

Temas

Álvaro Morata