María Pombo confirma en redes sociales su tercer embarazo

Hace unos días la revista ¡Hola! publicaba la noticia del embarazo de María Pombo y ahora, la influencer lo ha querido confirmar a través de su perfil de Instagram.

El pasado 15 de julio María Pombo compartió un vídeo en la playa junto a su marido, Pablo Castellano, y sus dos hijos, Martín y Vega, en el que mostraba su barriguita. Las imágenes aparecían acompañados de un verso de la canción 'everything i wanted de Billie Eilish: 'I had a dream. I got everything I wanted' (Tenía un sueño. Conseguí todo lo que quería).

Además, la influencer compartío otro mensaje en Instagram: «Nuestra exclusiva, para nuestra familia, nuestros amigos y vosotros (aunque se nos hayan adelantado)», escribió.

Algunas de sus compañeras de profesión respondieron a la publación con buenos deseos: «Qué emoción», comentó María García de Jaime en Instagram. «Una casa llena de vida. Os quiero», apuntó Tomás Páramo. «Os amo, mis chicos», escribió María Fernández-Rubíes.

Parece que la crisis de pareja entre Pombo y Castellano ya ha quedado superadas. No hay que olvidar que, incluso, llegaron a acudir a terapia de pareja. «Necesitaba intentar entender el porqué de muchas cosas mías que vienen de muy atrás. Nos dan herramientas para mejorar como matrimonio, como pareja y como todo», comentó Pablo.

«Hemos elegido tomar ese camino que al principio puede parecer más difícil. Puedes pensar que si estamos mal, a tomar por saco, cada uno por su camino... Nosotros al revés, estamos intentando cuidar lo que realmente queremos, que es estar juntos, que nuestros hijos sean felices y ser lo más felices posible», esgrimió por su parte María.