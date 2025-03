María del Monte recuerda la criticada 'cobra' que le hizo a su mujer, Inmaculada Casal

El Norte Jueves, 13 de marzo 2025, 11:28 Comenta Compartir

María del Monte acudía este miércoles, 12 de marzo, a 'El Hormiguero', para hablar del útimo reconocimiento que ha recibido recientemente, la Medalla de Andalucía a las Artes.

Durante la entrevista con Pablo Motos, la cantante habló con total franqueza de lo que significa un reconocimiento «super importante». «Yo soy una andaluza de los pies a la cabeza. Soy sevillana, pero amo a Andalucía entera, no concibo que la gente tenga celos entre provincias, que los hay… Yo le pongo un cerrojo y hago de Andalucía mi cortijo», expresó con entusiasmo. Entonces, para la artista, «es una medalla con la que todo andaluz y andaluza sueña, y ha sido un sueño cumplido».

👏🏻 María Del Monte ha recibido la Medalla de Andalucía de las Artes #MaríaDelMonteEH pic.twitter.com/sqGtrDTWLe — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 12, 2025

A pesar de vivir con alegría este momento tan importante pasra ella, echó mucho de menos a su madre, fallecida en 2021. «Hacía muchos años que había sonado 'que viene el lobo', que es para ti, y al final no era... Ese día era el que más mierda repartía en su vida, aunque ella era muy educada y no decía una palabra malsonante. Se ponía a ver la gala y decía 'una mierda para este'», contó la invitada.

María Del Monte habla de la polémica por el beso con su mujer, Inmaculada Casal #MaríaDelMonteEH pic.twitter.com/LsgtnWPhqf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 12, 2025

Lo más difícil del reconocimiento fue mantenerlo en secreto, según explicó también. «Yo no puedo tener cosas muy calladas. De hecho, no soy capaz de guardar el regalo de un cumpleaños, te lo doy antes», aseguró. Así, cuando el presidente le dio la noticia, debió mantenerla en secreto hasta el día siguiente que se anunciaría en rueda de prensa. «Menos mal que me pidieron 24 horas, que si llega a ser más…», reconoció con sorna.

La 'cobra'

Aprovechando el hilo de la conversación, el presentador sacó el tema de la supuesta 'cobra' que la cantante le hizo a su mujer, la periodista Inmaculada Casal, que se encontraba cubriendo el acto de entrega de las medallas de Andalucía. «Hay quien te llama María del Corte…», acotó el de Requena.

«Vamos a ver, Pablete... Tanto ella como yo nos hemos reído con eso lo más grande. Nosotras tenemos nuestros códigos, nuestras historias. No le doy más importancia de la que tiene, porque no la tiene. Pero por encima de todo, no tiene nada que ver con que sea una relación homosexual o heterosexual», aclaró la invitada, dejando constancia de que fue una broma.

«Pero se hizo noticia, las redes ardieron…», siguió apostillando Motos. «Tenemos todos la piel muy fina… Pero sobre todo, es que no existe el acierto, pues hagas lo que hagas siempre lo haces mal, nunca aciertas. Y yo, como siempre he ido a mi aire, lo único que hago es intentar ejercer mi derecho a ser libre y a hacer lo que me de la gana sin hacerle daño a nadie», zanjó la cantante.