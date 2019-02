María Lapiedra y Gustavo González rompen su relación La que fuera actriz porno y el periodista han concedido entrevistas en exclusiva por separado contando todos los secretos sobre su relación EL NORTE Jueves, 21 febrero 2019, 09:54

María Lapiedra y Gustavo González han puesto punto y final a su relación. Tanto la actriz como el periodista han concedido diferentes entrevistas exponiendo su versión de los hechos. Lapiedra, en 'Lecturas', se ha mostrado «decepcionada, humillada y menospreciada» por su expareja. Le ha acusado de no haber luchado lo suficiente por su relación, que salió a la luz hace apenas un año: «Me tuvo ocho años a la sombra, casi sin salir de la cama. No he podido superarlo, eso crea inseguridad».

Por su parte, González, en 'Diez Minutos', sostiene que María «es la mujer a la que más ha querido» pero que se siente «humillado, presionado y chantajeado» por ella. Confirma que su ex pareja le ocultó sus intenciones de dar una exclusiva y que «la urgencia de María por facturar ha desencadenado todo».