María Jesús Ruiz y Julio Ruz cancelan su boda María Jesús Ruiz y Julio Ruz. / Instagram Hace unas semanas que han dejado de seguirse en las redes sociales EL NORTE Jueves, 13 septiembre 2018, 10:51

La relación entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz parece que hace aguas. Los rumores de una posible crisis sentimental está cobrando cada vez más fuerza desde que la exsuperviviente revelará a 'Jaleos' que su boda se había cancelado.

Tras salir de la isla, la relación entre la pareja era más intensa, se habían convertido en inseparables, a pesar de las supuestas infidelidades de Julio, mientras ella concursaba en el reality. Pero todo cambió de la noche a la mañana, cuando dejaron de compartir fotos de su amor. Julio dejó de seguir a su pareja el 31 de julio y la modelo, el 5 de agosto y desde entonces no se ha producido ninguna manifestación de amor entre los dos.

La modelo ha confesado a 'Jaleos' que su boda se había cancelado. «Se ha aplazado, sí. Ya no hay fecha. De momento, no habrá boda», afirmaba la modelo, aunque, por sus palabras, parece que siguen juntos.

Esta situación ha provocado que la modelo no viva el mejor momento, las contestaciones escuetas hablan mucho del estado de animo de la andaluza. No es la primera vez que aplazan una boda, anteriormente el motivo fue la falta de tiempo y tuvieron que marcar otro día, algo que, en esta ocasión, parece que no va a ocurrir.