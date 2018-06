María Jesús Ruiz demandó a Gil Silgado por «malos tratos psicológicos» María Jesús Ruiz en la gala de 'Supervivientes'. / Telecinco A pesar de los rumores de infidelidad de Julio Ruz, la pareja mantiene su boda para el 14 de septiembre EL NORTE Miércoles, 13 junio 2018, 13:27

María Jesús Ruiz está retomando su día a día, después de que fuera expulsada de 'Supervivientes 2018'. En Honduras se comportó como una auténtica superviviente haciendo frente a las pruebas más complicadas y situaciones extremas de hambre que le llevaron, incluso, a raparse la cabeza con tal de comerse tres pollos y una tarta de chocolate, tal y como recuerda 'Bekia'.

La modelo no ha tardado en conceder una exclusiva a una revista, en esta ocasión, a 'Lecturas' en la que ha hablado de su paso por el reality y también de lo complicada que fue su relación con Gil Silgado.

Durante la entrevista dejó claro que no cree en las infidelidades de su pareja Julio Ruz de las que tanto se ha hablado en las últimas semanas, por lo que siguen manteniendo la fecha de su boda, el 14 de septiembre.

También ha recordado la denuncia que puso a Gil Silgado y por la que se vio obligada a abandonar durante unos días el concurso: «Por malos tratos psicológicos y la justicia me ha dado la razón. La sentencia para ese hombre al que no voy a nombrar es de 9 meses de cárcel, una orden de alejamiento de 500 metros y 3.000 euros. Yo no pedía dinero».