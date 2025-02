Marcelo sorprende con sus planes tras su retirada

El Norte Martes, 11 de febrero 2025, 13:48 Comenta Compartir

El ex jugador del Real Madrid Marcelo Vieira da Silva anunciaba su retirada en el propio estadio Santiago Bernabéu y días después, el 11 de febrero, concedía en 'El Hormiguero' su primera entrevista en televisión tras colgar las botas.

El brasileño considera que ha cumplido con todas sus metas, ha tenido la suerte de jugar «en el mejor equipo del mundo», ganado bastantes títulos y aprender mucho como profesional. «Pero llega un momento en el que necesitas también nuevos desafíos», se sinceró el invitado, aunque aclarando que «no estoy cansado del fútbol, sino que quería hacer otras cosas también».

'Jubilado' con planes

«En mi vida siempre he jugado al fútbol con mucha alegría, siempre lo he tomado como una cosa para divertirme. No voy a decir que jugar una pachanga con mis colegas sea lo mismo que jugar en el Bernabéu. Sin embargo, la sensación de hacer una jugada es muy parecida», aseguró el ex futbolista.

Además, después de cuidarse durante toda su vida profesional, «llega un punto que necesitas vivir». «Estoy muy feliz con mi vida de jubilado», afirmó con humor. «Jubilado con 36, no está mal», apostilló Motos.

Eso sí, Marcelo quiso aclarar que aunque deje el fútbol, tiene «muchas cosas en la cabeza» por hacer para ocupar el espacio que le queda libre, además de reservar un hueco para tomar cerveza de vez en cuando. «Lo primero, estar más cerca de mi familia, llevar a mis hijos al cole, salir con mi mujer por la noche». También estar más presente en la empresa de gestión de jugadores que ya tiene en marcha. Y lo que más sorprendió a Motos. «Me quiero meter en el mundo del arte, de la música. Quiero hacer películas con mi mujer…».