Marc Márquez con su moto en 'El Hormiguero'. Antena 3

Marc Márquez lleva su moto a 'El Hormiguero'

El piloto celebró su reciente victoria en el Mundial de MotoGP y su noveno campeonato del mundo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:10

'El Hormiguero' recibía este martesm 11 de noviembre a un invitada que tenía prevista su visita al programa de Pablo Motos en octubre, pero causó baja a última hora debido al accidente en el Gran Premio de Indonesia. Se trataba de Marc Márquez, quien en esta ocasión sí pudo celebrar junto a Pablo Motos su última victoria en el Mundial de MotoGP. Con este nuevo título, el piloto suma ya nueve campeonatos del mundo, siete de ellos en la máxima categoría.

El invitado se presentó en el plató de 'El Hormiguero' con su moto, la Ducati Desmosedici GP25. Momento que aprovechó el presentador para que Márquez le explicara todos los aspectos técnicos de algunas piezas. «¿Qué me estás contando? Un cohete. Me acabas de dejar alucinado», reaccionó al escuchar el relato sobre cómo funcionan los frenos para que el vehículo no derrape en las curvas al acelerar y no se levante tampoco en la frenada. No en balde, es capaz de moverse a 360 kilómetros por hora.

Motos había hecho los deberes y pudo seguir la explicación del catalán. No obstante, «de anatomía de hombro y brazo, ahí no me ganas», bromeó Marc Márquez. A lo largo de su carrera se ha sometido a 10 intervenciones, la última, en octubre pasado. Intentaron durante cinco días no operar para ver si era estable, pero había el riesgo de que cuando bajara la inflamación y la contractura, la fractura se moviera. De hecho, tenía que venir al programa y no pude por la fractura. Lo retrasamos una semana, pensando en venir con el cabestrillo.

Sin embargo, un día se levantó con la clavícula fuera «porque había bajado ya la inflamación y la fractura no era estable». Con lo cual, necesitó pasar por quirófano una vez más. Pese a todo, se muestra optimista de cara a la próxima temporada. «Yo sé lo que tengo en mi brazo, mis doctores también. Mi trabajo es entrenar invierno para que se hable de mis resultados y no de mi brazo. Es lo que voy a hacer este año también», sentenció.

