Mar Flores y Carlo Costanzia presumen de una buena sintonía

Alejandra Rubio comentaba hace unos días en 'Vamos a ver' en respuesta a la entrevista que Mar Flores había concedido al diario 'El Mundo' sobre su hijo Carlo Costanzia: «A día de hoy están trabajando juntos. Te digo de corazón que está todo perfecto. De hecho, pasan muchísimas horas juntos grabando, tienen buena relación. No se puede obligar a Carlo a posicionarse ni a dar una opinión. Él ya ha pasado página».

«Mi relación con él no es perfecta como con mis otros hijos porque se lo llevó su padre y ha faltado un espacio vital para que me conociera como realmente soy», ha revelado la modelo, lamentándose que sus memorias 'Mar en calma' han sido «una carga» para Carlo y «no han servido para nada» aunque «ingenuamente» creía que le harían comprenderla mejor.

Unas declaraciones que han puesto de nuevo en el foco la relación madre-hijo, pero que como ha asegurado Alejandra no parecen haber afectado en absoluto a Costanzia, al que hemos visto más cómplice y cercano que nunca con Mar durante el rodaje de 'Decomasters'.

Inmersos en la grabación del nuevo programa de decoración de TVE, en el que lucharán contra otras parejas de famosos como María Zurita y Antonia Dell'Atte, Los Gemeliers, Isa Pantoja y Asraf Beno, o Samantha y Colate Vallejo-Nágera para demostrar quiénes tienen más talento para el interiorismo, parece que la modelo y su hijo han dejado atrás sus diferencias y están disfrutando del tiempo juntos como hacía mucho que no lo hacían.

Ajenos a la presencia de cámaras en el lugar, Mar y Carlo han presumido de su buena sintonía dejando entrever que están llevando a las mil maravillas el rodaje del talent. Risas, miradas, e incluso un choque de manos y un tierno abrazo tras concluir una prueba, confirmando que tienen una maravillosa relación y que ni las memorias de la modelo, ni sus declaraciones sobre el maltrato que presuntamente sufrió a manos de Carlo Costanzia padre han enturbiado el acercamiento que iniciaron cuando nació el hijo de Carlo y Alejandra en diciembre de 2024, Carlo Jr.

