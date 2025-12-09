Mar Flores no acude a la fiesta por el primer cumpleaños de su nieto Carlo Alejandra Rubio y Carlo Costanzia organizaron una pequeña celebración en compañía de sus familiares más allegados

Mar Flores ha faltado a la fiesta que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han organizado para su hijo Carlo en su primer cumpleaños. La modelo ha aprovechado el puente de diciembre para hacer una pequeña escapada en grupo: «Amigas, un concierto, viaje inesperado y buena energía con uno de mis grupos favoritos Royel Otis. Mejor imposible este finde de chicas en Bruselas», ha escrito en su perfil de Instagram junto a una serie de imágenes en las que se le puede ver en compañía de su amiga Elsa Anka.

Sobre la fiesta, fue la propia Alejandra Rubio quien dio algunos detalles. «Fue una cosa muy pequeñita, con los más íntimos en casa... Tampoco daba para más», explicó a los reporteros. «La próxima intentaré hacerlo en otro sitio que sea más grande y pueda venir más gente. Tranquilidad», añadió.

La ausencia de Mar Flores no ha hecho más que avivar los rumores sobre una mala relación de la modelo con su hijo Carlo, unas habladurías de las que se ha pronunciado a su llegada a Madrid: «A ver dejar ese tema, ya que no tiene sentido. Yo, mi nieto, mi familia, creo que ya tenéis que darle normalidad al asunto», ha dicho visiblemente molesta.

Aunque Mar no fue la única que se perdió este gran momento. Su otra abuela, Terelu Campos, tampoco asistió, tal y como confirmó en 'De viernes': «Yo está claro que no he ido por razones de trabajo. Pero ella ya ha dicho que no ha invitado ni a su hermano, porque es que no tienen espacio», y dejó claro que entre ella y Mar Flores no hay «problema de ningún tipo».

