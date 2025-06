Manuel González, exconcursante de 'SV 2025', habla de la presunta infidelidad de Gabriella

El Norte Lunes, 16 de junio 2025, 13:53 Comenta Compartir

Manuel González no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la situación con su pareja Gabriella, durante el debate de 'Supervivientes 2025', con Sandra Barneda. La tensión fue aumentando cuando comenzaron a circular nuevas informaciones que apuntan hacia una posible infidelidad por parte de Gabriella. Para echar más leá al fuego, durante la mitad del programa se presentó un adelanto exclusivo de lo que ocurrirá en la próxima gala de 'Los vecinos de la casa de al lado', donde Manuel deberá enfrentar directamente las pruebas de esa supuesta traición.

Sandra Barneda invitó a Manuel al centro del plató justo después de la emisión del avance. Al verlo completamente roto, le dijo: «Estás hecho polvo de verdad». Con esas palabras Manuel se derrumbó, y la presentadora se sorprendió al verlo llorar con tanto dolor: «Yo nunca te había visto así».

Muy afectado, Manuel explicó entre lágrimas lo que estaba viviendo: «No estoy bien, no puedo ni hablar, se me está haciendo muy difícil, muy complicado. No puedo hablar con ella porque está dentro, no paran de llegarme cosas, me confirman cosas, me llegan pruebas, me llega de todo. Y no he sentido tanto dolor en mi vida, te lo juro por mi madre». Ante estas palabras, Sandra Barneda intentó consolarlo recordándole que pronto tendrá la oportunidad de enfrentarse cara a cara con Gabriella: «Mañana se lo vas a poder decir todo a Gabriella».

La infidelidad de Gabriella

Los nombres de distintos hombres no han dejado de salir a la luz. Fue su propia hermana, Gloria González, quien encendió las alarmas al contar que en redes sociales circulaban rumores sobre una supuesta infidelidad entre Gabriella y el cantante JC Reyes. Según explicó, la murciana habría coincidido con él en un concierto en Madrid, donde incluso se la vio entre los invitados VIP.

La situación se complicó aún más cuando los colaboradores de 'Fiesta' revelaron nuevas supuestas mentiras por parte de Gabriella, como un viaje a Disneyland París con Alex 'El Canario'. Según contó Amor Romeira, Gabriella habría engañado a Manuel sobre las verdaderas intenciones del viaje: «A Manuel se le dice que es un viaje que tiene con un amigo, mientras que por otro lado le decía a Alex que quería ir despacio y estar con él». A todo lo anterior se suma también una reciente polémica en redes sociales, donde Gabriella aparece en varios vídeos de TikTok con el influencer Adrián Peli, desatado así rumores de todo tipo.

