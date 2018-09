Manu Tenorio concede su primera entrevista tras su accidente Ana Rosa Quintana en la entrevista con Manu Tenorio. / Telecinco El cantante acudió a 'El programa de Ana Rosa' para contar cómo lleva su recuperación EL NORTE Miércoles, 26 septiembre 2018, 12:47

Manu Tenorio ha concedido su primera entrevista tras el accidente que sufrió en su casa a Ana Rosa Quintana en su magazine de Telecinco. El accidente se produjo cuando llegó a su residencia después de haber pasado fuera sus vacaciones de verano y percatarse de que no tenían luz. El cantante salió al contador principal y «al abrirlo aquello reventó y gracias a Dios no me dio la descarga, solo me dio el fogonazo», apuntó Tenorio.

Como resultado del incidente, el cantante sufrió quemaduras en el brazo, el antebrazo y la mano, aunque la desgracia no ha sido suficiente como para perder su sentido del humor. «Ha sido un verano bonito, he tenido mis vacaciones y he tenido mucho trabajo. Pero la verdad es que el último coletazo ha sido un mazazo tremendo. Ha sido un accidente muy dramático».

La recuperación de las heridas ha sido muy lenta. «Te quitan los tubos y te tratan de paliar el dolor con medicamentos, pero el dolor es insufrible. Ha sido una experiencia para valorar todo lo que tienes, ha sido una segunda oportunidad. Ahora tengo dos cumpleaños», ha comentado.

A pesar de todo, el cantante ya ha dado su primer concierto y eso que no está recuperado del todo, tal y como recoge el portal 'Bekia'