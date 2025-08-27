Manu y Rosa a punto de lograr un récord histórico en 'Pasapalabra' La pareja de concursantes alcanzará esta semana los 197 programas, superando al dúo más longevo formado por Orestes y Rafa

El Norte Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:01

Manu Pascual y Rosa Rodríguez ya aspiran al segundo bote más elevado que puede repartir 'Pasapalabra': 2.038.000 euros. Ya queda muy poco para que supere el premio de 2.272.000 euros que se embolsó Rafa Castaño en 2023, el mayor de todos.

Hasta la fecha, el tope lo establecieron otros dos históricos del espacio presentado por Roberto Leal. 197 programas aguantó la pareja formada por el sevillano y su eterno rival, Orestes Barbero y que se acabó cuando Rafa consiguió el cheque. Y es que la coruñesa cumplió este martes 26 de agosto 194 entregas, mientras que su compañero, que hace semanas se convertía en el segundo tricentenario de 'Pasapalabra', celebró 324. Así pues, si lograra completar el 'Rosco' próximamente, el madrileño también sería el ganador del bote con más programas acumulados.

Manu y Rosa entraron en el podio de los tándems más veteranos del concurso de Antena 3 hace casi 100 tardes. Al superar los 102 primeros duelos juntos, se colocaron en el tercer puesto, desbancando a Orestes y Jaime Conde. La medalla de plata la obtuvieron al rebasar los 157 protagonizados por Óscar Díaz y Moisés Laguardia.