Maluma se disculpa por el contenido de sus canciones

Uno de los movimientos más sonados de 2018 ha sido #MeToo con el que se ha destapado multitud de casos de abusos sexuales en Hollywood y, también en otras industrias del cine y la televisión como en España.

A pesar de tantas voces feministas, la fama de Maluma sigue creciendo: «Estoy enamorado de cuatro babys / Siempre me dan lo que quiero / Chingan cuando yo les digo», dice una de las letras de sus canciones que no ha quedado impune.

«Me sorprende que muchas personas se muestren en contra de mi música», aeguraba el cantante en una entrevista a 'El País semanal'. «Yo no soy así. Que me digan que soy machista cuando soy un joven que se ha criado por mujeres... Mi mamá y mi hermana me criaron y lo primero que me enseñaron fue el valor de respetar a la mujer», comenta.

Maluma, cuyo nombre es Juan Luis Londoño Arias, no tiene que ver con la que el público conoce de él: «Yo estoy montando un papel que podría ser llamada 'latin lover'. Pero tras las bambalinas soy lo contrario».

La mejor defensa de lo que dice es que mantiene una relación sentimental «que dura más de un año».

El cantante, en la entrevista quiso dejar claro que «pido perdón a las personas que se hayan podido sentir influenciadas negativamente por el contenido de alguna de mis canciones, pero no era mi intención ofender. Mi única intención es ir a la discoteca a bailar, que la vida es una sola y también que disfrutarla. Y a pesar de tanta polémica suscitada, el colombiano tiene claro que no va a dejar de hacer lo que hace por tener en su contra a alguien siempre y cuando la gente quiera escuchar este tipo de música».