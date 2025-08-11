Maluma detiene su show para abroncar a una madre con su bebé
El cantante colombiano reprendió a la fan para calificar el acto como «irresponsable»
El Norte
Lunes, 11 de agosto 2025, 12:24
No es muy habitual encontrar entre el cuantioso público que acude a los conciertos de Maluma a una madre con su niño en brazos. Y tampoco es normal que el cantante colombiano detenga su espectáculo para abroncar a una de su fans. Todo este 'cocktail' sucedió en el Palacio de los Deportes de México donde Maluma congregó a miles de seguidores.
Pero durante el show, como se ha viralizado, Maluma dejó de cantar y pidió a su equipo que cesase su actuación. El motivo: una mujer que se encontraba ante el público con un bebé en brazos. «Con todo el respeto, yo soy padre... ¿Cuánto tiene? ¿Un año?», pregunta el cantante, que recibe la confirmación de la madre. «¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están disparados?», añade. «No quiero saber qué está haciendo aquí ese bebé», comenta preocupado y recomienda que «la próxima vez le protejan los oídos o algo».
El cantante, que calificó el acto de «irresponsable», continuó con su reprimenda antes de seguir con la actuación. «Lo estamos meneando así, de lado a lado. No es un juguete. Este niño no quiere estar ahí. Se lo digo con todo el cariño y el respeto porque soy padre. Yo a Paris nunca la hubiera traído a un concierto. Sea un poco más consciente», concluye.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.