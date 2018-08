Maluma dedica una foto de mal gusto a sus detractores El cantante colombiano Maluma. / Efe El cantante colombiano ha sido muy criticado por su último single 'Mala Mía' EL NORTE Lunes, 20 agosto 2018, 13:50

'Mala mía' es el título del último single del colombiano Maluma, que no para de encadenar polémica tras polémica. Primero, sus detractores tildaron de machista la imagen promocional del tema en la que el artista aparece en la cama rodeado de siete mujeres en ropa interior. Pasados unos días, volvieron a aparecer nuevas críticas por los errores del Photoshop, según recuerda 'Huffingtonpost'.

El gesto de Maluma que no ha gustado demasiado. / Instagram

La respuesta del cantante no se ha hecho esperar y el pasado fin de semana colgaba en Instagram una fotografía en la que aparece con un sombrero, gafas del sol, el torso al aire y con una mano en la entrepierna junto con el mensaje: «Si te molesta pues... #MalaMia».

La imagen suma más de 1.400.000 me gusta y 14.000 comentarios, muchos de ellos de sus fans y algunas críticas como:

«¿Y el Photoshop dónde está?», de jossuead

«Qué grosero... se te está acabando el glamour, la cultura. Estás donde estás por el público, te debes a él. Muchos no tenemos la culpa de las críticas que te hacen pero eso gestos que haces te bajan de donde estás», de okla_maria

«Bueno un gesto dice mas que mil palabras, pueden que muchos digan 'waoo' por que es el asombroso MALUMA, pero vaya la sociedad ha caído tan bajo que siempre aplaude las falta de respeto de las personas. Deja mucho que decir como persona y como artista», de lhocasadiego

«Parece qué no te importa lo qué piensen tus fans!!!! Cómo que se te subió la fama a la cabeza no crees? Debe de importarte lo que tus fans opinen no crees???», de irmaguerra5970