Malú desata la polémica en las redes por un selfi

«Malú con la cara de otra», ha sido uno de los muchos mensajes que ha podido leer en sus redes sociales a raíz de la ya famosa foto

Malú ha hablado en sus redes sociales de «días de desconexión total en Lanzarote», aunque eso ha pasado a un segundo plano para sus seguidores, ya que en lo que se han fijado todos ha sido en la imagen del rostro de la artista... que no parecía ella. «¿Qué se ha hecho», ha sido el comentario más repetido.

Malú comentaba a sus incondicionales lo bien que estaba de vacaciones. «En un lugar mágico que ya se está empezando a convertir en mi casa… He comido, he reído, he bailado, he disfrutado de mi familia, he descansado, los más peques no han parado ni un minuto…», contaba. Pero los ojos de sus seguidores se iban inmediatamente a lo que había a la izquierda del texto. Un selfi de la cantante, un primerísimo plano que desconcertaba a todo el mundo. Malú que no parecía Malú.

Muchos se preguntaban si se trata de un maquillaje diferente, mientras que otros hablaban de filtros desmedidos de Photpshop y los menos comentaban la posibilidad de que se hubiera hecho un nuevo retoque estético. Se ha podido leer comentarios como: «¿Que se ha hecho?». «Malú con la cara de otra». «Me ha costado reconocerla». «Qué rara está». «Has perdido toda la personalidad». «Esto de borrar quiénes somos». «¿Y usted quién es?». «Qué obsesión con operarse, antes eras preciosa». «Madre mía, perdió todo». «En serio es ella? Si se parece a la mujer de Matamoros».

Sin embargo, no todo fueron censuras. Otro grupo de seguidores salió en su defensa: «Guapa por dentro y por fuera. La seguridad de una mujer libre no necesita aprobación». «Pues está divina. Si hay operaciones para mejorar y puede, pues olé, ella ha sido guapa y ahora más aún». «Cada una que haga con su cara y su cuerpo lo que le dé la real gana por favor, si no es positivo, no publiquen esos comentarios para quedarse mas a gusto detrás de una pantalla».

