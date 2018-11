Malos tiempos para Isabel Pantoja Isabel Pantoja durante un concierto. / ABC La discográfica de la cantante ha decidido no renovar su contrato, según publica la revista 'Corazón' EL NORTE Viernes, 2 noviembre 2018, 13:54

Isabel Pantoja no está pasando por su mejor momento, ya que, a los problemas que le ocasiona su hija Chabelita y a su polémica con María del Monte se une ahora la decisión de Universal Music de finiquitar su relación laboral con la cantante, según adelanta en exclusiva la revista 'Corazón'.

Esta discográfica fue la encargada de relanzar la carrera de la tonadillera, tras salir de prisión. Organizaron hace dos años su primer concierto en Aranjuez el 10 de noviembre de 2016 y fueron también los que se encargaron de producir 'Hasta que se apague el sol', un disco homenaje a Juan Gabriel.

El contrato recogía una cláusula en la que se especificaba la posibilidad de no renovar el contrato con la tonadillera pasados dos años y así lo han hecho. Isabel, desde que le denegaron su entrada en Estados Unidos, no ha sido la misma y, además, no se sube a un escenario desde el 14 de enero, por lo que la decisión de la discografía no parece muy descabellada. Como ejemplo, el concierto que ofreció en el Estadio Olímpico de la Cartuja, Sevilla, donde solo vendió, según publica 'Look', 14.000 entradas de los 60.000 asistentes que tiene de aforo el lugar.